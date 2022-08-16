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Иран готов расширить транзит туркменского газа в соседние страны

Иран готов расширить транзит туркменского газа в соседние страны Официальный Тегеран готов расширить транзит голубого топлива из Туркменистана в соседние страны, учитывая успешный опыт своповых поставок туркменского газа в Азербайджан через Иран,
Энергетика
16 августа 2022 г. 14:34
Иран готов расширить транзит туркменского газа в соседние страны

Официальный Тегеран готов расширить транзит голубого топлива из Туркменистана в соседние страны, учитывая успешный опыт своповых поставок туркменского газа в Азербайджан через Иран.

Как передает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в ходе встречи с курирующим ТЭК в туркменском правительстве вице-премьером Шахымом Абдрахмановым.

На встрече также обсуждался вопрос предоставления Туркменистану доступа через Иран к южным портам этой страны, таким как Бендер-Аббас и Чабахар, для реализации транзитного потенциала обеих стран.

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Версия на английском языке Iran ready to expand transit of Turkmen gas to neighboring countries

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