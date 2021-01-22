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Иран экспортировал рекордные объемы нефтепродуктов

Иран экспортировал рекордные объемы нефтепродуктов Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны
Энергетика
22 января 2021 г. 17:42
Иран экспортировал рекордные объемы нефтепродуктов

Ирану удалось установить рекордные показатели в экспорте нефтепродуктов, несмотря на действие американских санкций.

Как передает Report со ссылкой на агентство Shana, об этом заявил министр нефти страны Бижан Зангане.

"Враги хотели довести экспорт нашей нефти до нуля, однако самоотверженность наших коллег помогла побить рекорды по экспорту нефтепродуктов в санкционный период", — сказал министр.

Б.Зангане также сообщил, что в последнее время значительно вырос и экспорт непосредственно нефти.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.

Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны. Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.

Член комитета по планированию и бюджету в парламенте Ирана Джаафар Кадери сообщил, что Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, из них 2,3 миллиона планируется экспортировать, а 2,2 миллиона баррелей использовать внутри страны.

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