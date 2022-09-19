Иран будет покупать российский газ через Азербайджан

Иран будет импортировать российский газ по трубопроводам из Азербайджана в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках крупной сделки между Тегераном и Москвой два месяца назад.

Иран будет импортировать российский газ по трубопроводам из Азербайджана в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках крупной сделки между Тегераном и Москвой два месяца назад.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

По данным министерства нефти Ирана, в ближайшее время через Азербайджан будут осуществляться своповые поставки российского газа в объеме 6 и 9 млн кубометров в сутки.

В материале приводятся данные из внутреннего отчета министерства нефти Ирана, в котором говорится, что договоренности о покупке и обмене связаны со сделкой на 40 млрд долларов, подписанной в июле между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и российским «Газпромом».

Напомним, что Иран уже заключил соглашение об обмене газом с Туркменистаном и Азербайджаном, согласно которому он потребляет газ, получаемый из Туркменистана, в своих северо-восточных регионах и поставляет такое же количество газа в Азербайджан.

Также сообщается, что Иран будет поставлять российским потребителям на юге 6 млн кубометров газа в день в виде сжиженного природного газа (СПГ). Отметим, что «Газпром» будет партнером в процессе сжижения.