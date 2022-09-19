О нас

Иран будет покупать российский газ через Азербайджан

Иран будет покупать российский газ через Азербайджан Иран будет импортировать российский газ по трубопроводам из Азербайджана в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках крупной сделки между Тегераном и Москвой два месяца назад.
Энергетика
19 сентября 2022 г. 23:39
Иран будет покупать российский газ через Азербайджан

Иран будет импортировать российский газ по трубопроводам из Азербайджана в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках крупной сделки между Тегераном и Москвой два месяца назад.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

По данным министерства нефти Ирана, в ближайшее время через Азербайджан будут осуществляться своповые поставки российского газа в объеме 6 и 9 млн кубометров в сутки.

В материале приводятся данные из внутреннего отчета министерства нефти Ирана, в котором говорится, что договоренности о покупке и обмене связаны со сделкой на 40 млрд долларов, подписанной в июле между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и российским «Газпромом».

Напомним, что Иран уже заключил соглашение об обмене газом с Туркменистаном и Азербайджаном, согласно которому он потребляет газ, получаемый из Туркменистана, в своих северо-восточных регионах и поставляет такое же количество газа в Азербайджан.

Также сообщается, что Иран будет поставлять российским потребителям на юге 6 млн кубометров газа в день в виде сжиженного природного газа (СПГ). Отметим, что «Газпром» будет партнером в процессе сжижения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Iran to purchase Russian gas via Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İran Rusiya qazını Azərbaycan vasitəsilə alacaq

Экслюзивные новости

Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi