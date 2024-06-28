Кобахидзе: К 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление

В Грузии к 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление.

В Грузии к 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, представляя годовой отчет в парламенте.

По его словам, перед страной стоит стратегическая задача, и для достижения этой цели делается все возможное.

Кобахидзе отметил, что в связи со строительством новых электростанций заключено 284 контракта: "Из них 214 - гидроэлектростанции, 26 - ветряные электростанции, 44 - солнечные электростанции. Мы уверены, что все соответствующие проекты будут успешно реализованы".

"Мы также активно работаем над проектом Черноморского подводного электрического кабеля, технико-экономическое обоснование которого будет завершено примерно через месяц, в июле", - заявил премьер-министр Грузии.