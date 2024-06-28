О нас

Кобахидзе: К 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление

Кобахидзе: К 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление В Грузии к 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление.
Энергетика
28 июня 2024 г. 15:35
Кобахидзе: К 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление

В Грузии к 2030 году национальное производство в сфере энергетики должно превысить потребление.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, представляя годовой отчет в парламенте.

По его словам, перед страной стоит стратегическая задача, и для достижения этой цели делается все возможное.

Кобахидзе отметил, что в связи со строительством новых электростанций заключено 284 контракта: "Из них 214 - гидроэлектростанции, 26 - ветряные электростанции, 44 - солнечные электростанции. Мы уверены, что все соответствующие проекты будут успешно реализованы".

"Мы также активно работаем над проектом Черноморского подводного электрического кабеля, технико-экономическое обоснование которого будет завершено примерно через месяц, в июле", - заявил премьер-министр Грузии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian PM: Domestic energy production should exceed consumption by 2030
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: “2030-cu ilə qədər enerji sahəsində milli istehsal istehlakdan çox olmalıdır”

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi