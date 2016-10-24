Ирак заявил о нежелании сокращать нефтедобычу

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Ирак не желает сокращать нефтедобычу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амри и министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби.

Аль-Амри подчеркнул, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 млн баррелей в день. Он отметил, что объем добычи нефти в стране является вопросом ее суверенитета.

Кроме того, министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти в связи с борьбой страны против группировки ИГИЛ. По его словам, Ирак должен получить такие же привилегии, как Ливия и Нигерия. При этом он подчеркнул, что страна не хочет создавать напряжение и предложит свою позицию в ОПЕК "в позитивной атмосфере".

Напомним, что очередное заседание ОПЕК состоится 30 ноября в Вене (Австрия). Накануне заседания планируется неформальная встреча представителей основных мировых производителей нефти.

Сегодня утром нефть начала дешеветь на фоне новостей из Ирака. Так, цена на нефть марки Brent снизилась на 0,4% - до 51,67 доллара за баррель. Аналитическая группа Report прогнозирует падение цен на этой неделе ниже 50 долларов за баррель.