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Багдад пригласил Баку к реализации совместных проектов в нефтяной сфере

Багдад пригласил Баку к реализации совместных проектов в нефтяной сфере Ирак заинтересован в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном и реализации совместных проектов в нефтяной отрасли.
Энергетика
8 мая 2025 г. 09:58
Багдад пригласил Баку к реализации совместных проектов в нефтяной сфере

Ирак заинтересован в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном и реализации совместных проектов в нефтяной отрасли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ирака по итогам встречи главы правительства Мухаммеда С. Аль-Судани с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Багдаде. В переговорах с азербайджанской стороны также принял участие вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), имя которого не указывается.

“На встрече обсуждались пути укрепления конструктивного сотрудничества между Ираком и Азербайджаном в различных сферах, особенно в энергетическом секторе. Аль-Судани подчеркнул важность активизации ряда совместных инициатив, которые будут способствовать укреплению связей и служить интересам двух дружественных стран“, - говорится в сообщении.

Он также отметил стремление иракского правительства к установлению партнерства с Азербайджаном для реализации проектов в нефтяной сфере.

"Премьер-министр рассказал об инвестиционных возможностях Ирака в энергетике, положительно оценил профессионализм SOCAR и пригласил компанию к участию в проектах по добыче нефти. Также он отметил усилия страны по развитию газодобывающей отрасли и привлечению ведущих международных компаний в этот сектор", - уточняется в информации.

Министр Байрамов в свою очередь передал премьер-министру приветствия президента Азербайджана и пригласил его с официальным визитом в Баку для углубления двустороннего сотрудничества. Он также подтвердил заинтересованность Азербайджана в расширении отношений с Ираком во всех секторах.

“Аль-Судани принял приглашение, пообещав посетить Азербайджан при первой возможности”, - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bağdad Bakını neft sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsinə dəvət edib
Версия на английском языке Baghdad invites Baku to implement joint oil projects

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