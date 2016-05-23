​Ирак увеличил экспорт нефти в апреле

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Среднесуточный объем поставок нефти из Ирака, второго по величине добычи производителя ОПЕК, в апреле увеличился на 2,3% по сравнению с мартом и составил 3,363 млн. баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам марта среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составил 3,287 млн. баррелей. Всего в апреле Ирак экспортировал 100,9 млн. баррелей нефти. Доходы Ирака от экспорта нефти в апреле составили 3,368 млрд. долларов при средней цене в 33,38 доллара за баррель. В марте эти доходы составили 2,894 млрд. долларов.

В настоящее время Ирак, который занимает 5-е место в мире по величине запасов нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций.

Отметим, что в ближайшие дни Международный валютный фонд (МВФ) планирует выделить Ираку на покрытие дефицита бюджета кредит на сумму 5,7 млрд. долларов. Так, дефицит бюджета в 2016 году прогнозируется в размере 21 млрд. долларов.