Ирак тормозит рост цен на нефть

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК и вне картеля готовы продлить соглашение о сокращении добычи. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по словам представителей Саудовской Аравии, все участники соглашения готовы продлить сделку еще на девять месяцев, однако на конференции в Лондоне Фалах Аламри, глава иракской нефтяной компании SOMO, выступил от лица министра энергетики страны и сообщил, что Ирак согласен лишь на шестимесячную пролонгацию.

В связи с этим непредвиденным обстоятельством министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих вылетел в Багдад, чтобы попытаться сегодня уговорить своего иракского коллегу пролонгировать соглашение на девять месяцев. Сегодня цена на нефть марки Brent снизилась на 0,5% - до 53,60 доллара/баррель. Напомним, что, как ожидается, решение о пролонгации соглашения будет принято на заседании 24-25 мая в Вене.