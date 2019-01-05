Ирак страдает от последствий санкций США против Ирана

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Ирак больше всех страдает от санкций США против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Ирак больше всех страдает от этих санкций, потому что Ирак в принципе полагается на газ и электричество Ирана, и их приостановка означает, что ни на данный момент, ни в ближайшем будущем не будет альтернатив", - заявил Джихад.

Как отметил Джихад, страны обязаны объединить усилия, чтобы двигаться в сторону других соглашений, чтобы контролировать баланс на нефтяном рынке.

"Последняя договоренность на заседании ОПЕК о сокращении производства нефти на 6 месяцев на 1,2 миллиона баррелей - это одно из решений для контроля за нефтяным рынком. Следовательно, Ирак не рассматривает получение пользы от блокады какого-либо государства и далек от этого", - заявил Джихад.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против иранского нефтяного сектора. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана.