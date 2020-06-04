Ирак сохраняет приверженность сделке ОПЕК+ и работает с членами ОПЕК над достижением рыночной стабильности.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС представитель Министерства нефти Ирака.

"Ирак подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и работает с членами ОПЕК над достижением стабильности и баланса на нефтяных рынках", - сказал он.

Ранее Bloomberg сообщил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена с 9-10 июня на более поздний срок, середину июня.

Вопрос о переносе заседания обсуждается уже не впервые. На прошлой неделе министры собирались провести ее раньше назначенного срока, 4 июня. Более ранняя встреча позволила бы им быстрее сформировать экспортные графики на июль и объявить цены поставок. Однако после того, как 2-3 июня ОПЕК подсчитала данные по сокращению добычи по итогам мая, выяснилось, что не все страны альянса полностью выполняют соглашение, по которому страны ОПЕК+ должны убрать с рынка 9,7 млн б/с в мае - июне.

Министры все эти дни находятся в постоянном контакте и пришли к выводу, что проводить встречу 4 июня, и даже 10 июня нецелесообразно, "пока не будет решена проблема дисциплины".

Отметим, что соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года. Договоренности будут действовать два года (до конца апреля 2022 года), но с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 млн баррелей.