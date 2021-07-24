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Ирак продал миллион тонн топлива Ливану в обмен на услуги и товары

Ирак продал миллион тонн топлива Ливану в обмен на услуги и товары В связи с дефицитом бензина АЗС в стране работают только до полудня и заправляют не более 25 литров в одну машину
Энергетика
24 июля 2021 г. 18:09
Ирак продал миллион тонн топлива Ливану в обмен на услуги и товары

Иракские власти заключили в субботу контракт на продажу миллиона тонн топлива Ливану, где наблюдается кризис, сообщила пресс-служба иракского премьер-министра Мустафы аль-Каземи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Ливане уже несколько месяцев подряд усугубляется топливный кризис. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на фоне топливного кризиса разрешил в конце июня импорт бензина в страну по новом курсу, втрое выше прежнего — по 3 900 фунтов за доллар. Ранее армия Ливана в условиях дефицита дизельного топлива выделила 5 миллионов литров топлива из своих резервов, чтобы избежать перебоев в работе пекарен, что неминуемо вызвало бы очереди за хлебом.

"Ирак и Ливан заключили контракт по продаже миллиона тонн топлива по мировой цене, оплата будет произведена услугами и товарами", — говорится в полученном пресс-релизе.

Стороны были представлены министром финансов Ирака Абдуламиром Аляуи и министром энергетики Ливана Раймоном Гаджаром.

В связи с дефицитом бензина АЗС в стране работают только до полудня и заправляют не более 25 литров в одну машину, в связи с чем перед заправками выстраиваются длинные пробки, время ожидания в которых растягивается на несколько часов.

Топливный и финансовый кризис также ударил по системе государственного энергоснабжения. В связи с отсутствием средств для закупки дизельного топлива для электростанций энергоснабжающая компания была вынуждена остановить работу нескольких станций, сократив производство энергии до минимума, ограничив электроснабжение для населения в диапазоне от двух до четырех часов в сутки.

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