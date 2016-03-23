Ирак примет участие во встрече нефтедобывающих стран в Катаре

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Власти Ирака примут участие во встрече представителей стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, которая будет проводиться в столице Катара Дохе для обсуждения возможности заморозки уровней добычи нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя министра нефтяной промышленности страны Асима Джихада (Asim Jihad).

"Ирак примет участие во встрече по нефти в Дохе 17 апреля. Ирак приветствует встречу ОПЕК и других крупных производителей нефти по соглашению о политике, которая касается производителей и потребителей", - цитирует его агентство, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам Джихада, Ирак поддерживает идею соглашения по заморозке производства на уровне января. При этом он не сообщил, согласится ли Ирак заморозить уровень своей добычи.

РФ, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ.