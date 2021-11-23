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Ирак прекратит сжигать попутный газ на месторождениях к 2027 году

Ирак прекратит сжигать попутный газ на месторождениях к 2027 году Ирак не будет сжигать попутный газ на нефтяных месторождениях на территории страны в 2027 году.
Энергетика
23 ноября 2021 г. 11:21
Ирак прекратит сжигать попутный газ на месторождениях к 2027 году

Ирак не будет сжигать попутный газ на нефтяных месторождениях на территории страны в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава технического управления иракского министерства нефти Али Хаммуд.

По его словам, сейчас на нефтяных месторождениях сжигается около 45% от общего объема добычи газа в стране.

По данным комитета по нефти и энергетике иракского парламента, Ирак каждый год тратит впустую 18 млрд куб. м газа, сжигая его без пользы на нефтяных месторождениях. При этом иракские власти импортируют из соседних государств 20 млрд куб. м газа в год, который используется для выработки электроэнергии внутри страны.

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Версия на английском языке Iraq eyes ending gas flaring by 2027

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