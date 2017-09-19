Ирак предложил увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Ирак вместе с рядом стран, которые участвуют в сделке ОПЕК+, выступают за увеличение сокращения добычи нефти еще на 1%.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби.

По словам министра, страны ОПЕК+ проводят переговоры о следующих действиях, однако полноценного решения по дальнейшему сокращению добычи сырья еще нет. Уточняется, что на данный момент Ирак превышает свои обязательства по сокращению добычи в объеме 210 тыс. баррелей в день и сейчас производит 4,32-4,35 млн баррелей в день.