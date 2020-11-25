Ирак предложил терм-контракты на поставку нефти с частичной предоплатой

Планируемые сроки годовых контрактов с 1 июля 2021-го по 30 июня 2022 года

Министерство нефти Ирака предложило потенциальным покупателям контракты на поставку 4 млн баррелей сырой нефти в месяц с частичной предоплатой.

Как передает Report, об этом сообщает finmarket.

Согласно информации иракской государственной компании по сбыту нефти и нефтепродуктов SOMO, планируемые сроки годовых контрактов с 1 июля 2021-го по 30 июня 2022 года с общим объемом 48 млн баррелей.

Выигравшие в тендере компании должны внести предоплату на год вперед в течение 30 дней с даты подписания контракта.

Кроме того, планируется заключение 5-летнего контракта с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года с таким же объемом, 4 млн баррелей в месяц, и на тех же условиях предоплаты.

В SOMO поясняют, что такая схема планируется к реализации с целью диверсификации и ускорения сбора финансовых доходов от продажи иракской нефти на мировых рынках.

В октябре 2020 года Ирак отправил на экспорт 89,15 млн баррелей нефти. В прошлом месяце нефть продавалась в среднем по 38,5 долларов США за баррель (в сентябре — по 40,4 долларов США за баррель). В результате отгрузки сырья в бюджет страны в октябре поступило 3,43 млрд долларов США.

Как сообщалось ранее, SOMO уведомила клиентов о намерении запустить экспорт нового сорта нефти — Basra Medium — в январе 2021 года. Новая среднесернистая нефть будет создана путем разделения производства Basra Light на два сорта.