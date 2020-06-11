Ирак повысил цены на нефть для Азии, Европы и США вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, поднял цены на поставки нефти в июле для Азии, Европы и США

Как передает Report, об этом сообщает Блумберг со ссылкой на документы Министерства нефти страны.

Так, стоимость сорта Basrah Light для азиатских клиентов выросла на 5,8 долларов США за баррель, и теперь продается с премией в 1,25 долларов США к региональному бенчмарку. Это самый высокий рост цены с 2003 года. Смесь Basrah Heavy подорожала на 5,6 долларов США за баррель, благодаря чему дисконт по отношению к эталону сузился до 60 центов за баррель.

Цены для европейского континента поднялись на 4,5 доллара США за баррель, для США - на 70 центов.

Страны ОПЕК+ на встрече 6 июня согласовали продление максимального уровня сокращения добычи, около 9,7 млн б/с до конца июля. Изначально такая квота действовала только на период мая - июня. Сокращение такого объема предложения позволит ускорить восстановление рынка нефти, считают в альянсе. Сразу после этого решения Саудовская Аравия и ОАЭ повысили цены на июльские поставки. По данным агентства, их примеру последовал и Кувейт.