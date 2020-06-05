​Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, страна согласилась сократить добычу энергоносителей в мае на 25%, однако по факту снизила производство лишь на 10%, что является наихудшим показателем среди участников договора.

Как отмечает издание, такая ситуация сложилась из-за проблем внутри страны. Уровень бедности в Ираке растет, а новое сокращение добычи нефти может привести к финансовому краху. Энергоносители составляют более 90% государственных доходов.

По данным издания, экономика Ирака в текущем году сократиться на 10%, а ВВП на душу населения упадет до 4 282 долларов США, что является самым низким уровнем с 2006 года.