​Ирак подтвердил сокращение добычи нефти

Новый министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в ходе телефонного разговора с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом подтвердил приверженность Багдада соглашениям о сокращении добычи нефти в течение июня-июля и последующего периода.

Как передает Report, об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы миннефти Ирака.

Министры обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества стран в обоюдно интересующих их сферах.

"Министр подчеркнул, что Ирак полностью придерживается соглашения о сокращении добычи нефти в течение июня и июля, а также программы сокращения на последующий период", - говорится в сообщении.

Абд аль-Джаббар сообщил, что обсудил с саудовским коллегой ситуацию на мировых рынках нефти и усилия ОПЕК+ по их стабилизации. По его словам, Ирак поддерживает усилия стран-членов в этом направлении.

"Ирак намерен придерживаться соглашений ОПЕК+ и всех шагов, которые ведут к стабилизации мировых рынков, несмотря на вызовы и финансовые и экономические трудности", - заявил иракский министр.