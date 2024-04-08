Ирак планирует возобновить работу нефтепровода Киркук-Джейхан после 10-летнего перерыва

Правительство Ирака планирует к концу апреля восстановить работу нефтепровода Киркук-Джейхан, не функционировавшего на протяжении 10 лет.

Правительство Ирака планирует к концу апреля восстановить работу нефтепровода Киркук-Джейхан, не функционировавшего на протяжении 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра нефти Ирака по вопросам разведки и добычи Басим Мохаммед в интервью агентству Reuters.

По его словам, в настоящее время на трубопроводе Киркук-Джейхан проводятся ремонтные работы, чтобы обеспечить по нему транспортировку в Турцию 350 тыс. баррелей нефти в сутки.

"Ремонтные работы продолжаются, завершено строительство крупной нефтеперекачивающей станции с хранилищами. Трубопровод, скорее всего, будет введен в эксплуатацию к концу этого месяца", - сказал Мохаммед.

Мохаммед отметил, что ремонт поврежденных участков на территории Ирака и завершение строительства одной важной насосной станции станут первым этапом работ по возвращению трубопровода к работе на полную мощность (450 тыс. б/с – ред.).

Экспорт по трубопроводу протяженностью 960 км (600 миль) был прекращен в 2014 году после неоднократных нападений боевиков "Исламского государства". Когда-то на него приходилось около 0,5% мировых поставок.

Агентство отмечает, что трубопровод Киркук-Джейхан может стать конкурирующим маршрутом для нефтепровода в Турцию из Курдистана. Работа этого трубопровода была остановлена 25 марта 2023 года после того, как Международный арбитражный суд в Париже постановил, что его деятельность нарушила положения договора от 1973 года, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада. Переговоры о его возобновлении зашли в тупик, поскольку Турция, РКК и федеральное правительство выдвинули противоречивые требования.