Ирак планирует увеличить мощности для экспорта нефти

Ирак намерен увеличить экспортные нефтяные мощности на 2 млн баррелей в сутки.

Ирак намерен увеличить экспортные нефтяные мощности на 2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом заявил директор стратегического планирования госкомпании SOMO Мухаммад Саадун.

"Мы планируем увеличить экспортные мощности примерно на 2 млн баррелей в сутки", — заявил Саадун.

Также в планах — возобновление работы ведущего в Саудовскую Аравию нефтепровода экспортной мощностью в 1,2 млн баррелей в сутки, агентству INA.

В июне Ирак экспортировал 3,37 млн баррелей нефти в сутки, что на 2,2% больше, чем было в мае.

Доходы Ирака от экспорта нефти за июнь составили 11,355 млрд долларов при средней цене нефти в 112,21 доллара за баррель.