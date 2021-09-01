Ирак отчитался о доходах за добычу нефти

Доходы Ирака от экспорта нефти в августе превысили 6,5 миллиарда долларов США при объеме экспорта, возросшем до 94,660 миллиона баррелей.

Доходы Ирака от экспорта нефти в августе превысили 6,5 млрд долларов США при объеме экспорта, возросшем до 94,660 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщило в среду министерство нефти этой страны.

"Доходы за август составили 6 млрд 533 млн 142 тыс. долларов США. Общий объем экспорта сырой нефти достиг 94 млн 660 тыс. 239 баррелей при среднесуточном объеме в 3 млн 54 тыс. баррелей", — говорится в заявлении ведомства.

Средняя стоимость барреля нефти за прошедший месяц составила "более 69 долларов США", уточняется в релизе.

В июле Ирак суммарно экспортировал 90,468 млн баррелей нефти, а в июне — 86,766 млн. Доходы от экспорта нефти за июль составили 6,476 млрд долларов США при средней цене нефти в 71,58 доллара США за баррель.