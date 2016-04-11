​Ирак нарастил нефтедобычу до рекордного объема

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Ирак нарастил добычу нефти в марте до рекордного объема в 4,55 млн. баррелей в день. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в феврале добыча нефти Ирака составляла 4,46 млн. баррелей в день. Таким образом, в марте добыча выросла на 2%. Данную информацию распространила иракская государственная нефтяная компания State Oil Marketing Organization (SOMO). По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти Ирака в январе составляла 4,43 млн. баррелей в день.

Экспорт нефти в марте вырос на 17,9% или 580 тыс. баррелей в день по сравнению с февралем - до 3,81 млн. баррелей в день.

Отметим, что 17 апреля в Дохе пройдет встреча стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, для обсуждения договоренности о заморозке добычи. Эксперты The Wall Street Journal отмечают, что достижение соглашения о заморозке добычи не представляется реальным, так как многие страны-производители в ближайшие годы планируют наращивать добычу. Так, в III квартале этого года ожидается рост объемов добычи на 5%, в 2020 году - на 33%.