Ирак нарастил экспорт нефти в июне

Ирак в июне нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,2% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 3,373 млн баррелей в день.

Ирак в июне нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,2% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 3,373 млн баррелей в день.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные иракской госкомпании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам мая среднесуточный объем поставок нефти из Ирака на внешний рынок составлял 3,3 млн баррелей в день.

В итоге суммарно в июне Ирак экспортировал 101,191 млн баррелей нефти, а в мае — 102,303 млн. В том числе экспорт с месторождений Басры в июне составил 97,98 млн баррелей, а с месторождений Киркука — 3,211 млн.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 11,355 млрд долларов при средней цене нефти в 112,21 доллара за баррель. В мае эти доходы составили 11,477 млрд долларов при средней цене нефти в 112,19 доллара за баррель, а в июне 2021 года — 6,143 млрд долларов при 70,8 доллара за баррель.