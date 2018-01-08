Ирак намерен начать экспортировать нефть в Иран из Киркука до конца января

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Иракский министр нефти Джаббар аль-Лаиби ожидает начало поставок иракской нефти из месторождений Киркука в соседний Иран до конца января.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в первое время Багдад намерен экспортировать нефть в размере 30 тысяч баррелей в день, позднее поставки могут быть увеличены вдвое.

"Волею Всевышнего мы начнем до конца этого месяца", - цитирует агентство министра.

Ирак подписал с Тегераном соглашение об экспорте нефти с месторождений Киркука в декабре. Договор предусматривает доставку нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах, в то время как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объемах и такого же качества в порты на юге Ирака.

Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.