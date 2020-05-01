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Ирак начал сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Ирак начал сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Ирак в пятницу приступил к сокращению добычи нефти на месторождениях в иракской Басре в рамках соглашения ОПЕК+. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg. 

По данным источника, сокращение добычи началось с месторождения "Западная Курна - 2".

Ранее министр нефти страны Тамер аль-Гадбан заявил, что Ирак с 1 мая начнет сокращать добычу нефти на 22,8% для реализации нового соглашения, принятого в рамках ОПЕК+.

Напомним, что страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021-апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

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