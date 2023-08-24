Ирак и Туркменистан пришли к принципиальному соглашению по вопросу импорта газа

Ирак и Туркменистан достигли принципиального соглашения по вопросу поставок газа, необходимого для работы иракских электростанций.

Ирак и Туркменистан достигли принципиального соглашения по вопросу поставок газа, необходимого для работы иракских электростанций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство нефти арабской республики.

"Правительство Ирака стремится расширить перспективы сотрудничества в газовой сфере с дружественными странами, в том числе с Туркменистаном. На настоящий момент мы готовим меморандум о сотрудничестве, который будет подписан до конца текущего года", - приводит заявление ведомства информационный портал Shafaq News.

"Это соглашение представляет собой важный шаг на пути расширения горизонтов сотрудничества Ирака с газодобывающими странами", - отметили в министерстве нефти Ирака.

Портал отмечает, что поставки газа из Туркменистана необходимы для поддержания работы иракских электростанций, которые сейчас функционируют на топливе из соседнего Ирана.