Ирак и Кувейт снизили цены на нефть

Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на 5 долларов США. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на 6 долларов США за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).