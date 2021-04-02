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Ирак и Казахстан представили планы компенсаций недосокращенной добычи нефти

Ирак и Казахстан представили планы компенсаций недосокращенной добычи нефти На конец января Ирак должен был компенсировать около 600 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан - 255 тыс. баррелей в сутки
Энергетика
2 апреля 2021 г. 09:37
Ирак и Казахстан представили планы компенсаций недосокращенной добычи нефти

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи нефти странами, которые не полностью исполняли свои договоренности, продлены до конца сентября.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом прошедшего накануне министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+.

Ирак и Казахстан представили министрам планы компенсаций. По состоянию на конец января Ирак должен был компенсировать около 600 тыс. баррелей в сутки, при этом в феврале не снижал добычу, задолженность Казахстана составляла 255 тыс. баррелей в сутки, в феврале Казахстан исполнил сделку на 58%.

По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК + в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки.

Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки, и 1,475 млн баррелей в сутки в июле.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки или минус 15% базового уровня 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года.

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Версия на английском языке Iraq, Kazakhstan submit compensation plans for underreduced oil production volumes

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