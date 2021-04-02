Ирак и Казахстан представили планы компенсаций недосокращенной добычи нефти

На конец января Ирак должен был компенсировать около 600 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан - 255 тыс. баррелей в сутки

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи нефти странами, которые не полностью исполняли свои договоренности, продлены до конца сентября.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом прошедшего накануне министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+.

Ирак и Казахстан представили министрам планы компенсаций. По состоянию на конец января Ирак должен был компенсировать около 600 тыс. баррелей в сутки, при этом в феврале не снижал добычу, задолженность Казахстана составляла 255 тыс. баррелей в сутки, в феврале Казахстан исполнил сделку на 58%.

По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК + в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки.

Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки, и 1,475 млн баррелей в сутки в июле.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки или минус 15% базового уровня 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года.