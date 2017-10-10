Ирак и Иран вытесняют Саудовскую Аравию с глобального рынка нефти

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Ирак и Иран нарастили объемы экспорта в сентябре, воспользовавшись снижением конкурентных поставок со стороны Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, они завоевывают покупателей на ключевых рынках в Китае и США.

Ирак экспортировал в первом месяце осени 3,98 млн баррелей в день. Это самый высокий показатель с декабря. Экспорт Ирана вырос до 2,28 млн баррелей в день. Это максимум с февраля. Данные составлены агентством Bloomberg на основании системы отслеживания перемещения нефтетанкеров. Экспорт Саудовской Аравии при этом составил 6,68 млн баррелей в день. Для данной страны это второй по величине показатель в 2017 году.

В то же время Ирак в сентябре экспортировал в США 871 тыс. баррелей в день, второй месяц подряд превышая объемы экспорта в эту страну со стороны Саудовской Аравии. При этом в августе Ирак экспортировал в США почти в 2 раза больше, чем саудиты. Средний объем экспорта иракской нефти в Индию составляет в 2017 году приблизительно 794 тыс. баррелей в день по сравнению с 738 тыс. баррелей в день со стороны Саудовской Аравии.

Иран со своей стороны теснит саудитов на китайском рынке. В сентябре Саудовская Аравия экспортировала в Китай 833 тыс. баррелей в день, а Иран - 600 тыс. баррелей в день. Иран удвоил экспорт в Китай с тех пор, как в отношении него были отменены энергетические санкции в январе 2016 года.

Отметим, что в целях стабилизации нефтяного рынка Саудовская Аравия с ноября сократит объемы экспорта на 560 тыс. баррелей, до 7,15 млн баррелей в день.