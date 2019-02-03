Ирак и Иордания будут строить нефтепровод

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Ирак и Иордания договорились построить нефтепровод, который свяжет порты Басра и Акаба.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщается в совместном заявлении премьера Ирака Аделя Абд аль-Махди и премьер-министра Иордании Омара Раззаза.

Ирак также начнёт поставлять Амману по десять тысяч баррелей нефти ежедневно с месторождений Киркука.

Встреча высокопоставленных делегаций во главе с премьерами стран состоялась в субботу на единственном связывающем страны пограничном КПП Турайбиль/аль-Карама.

В свою очередь Иордания ввиду потребности Ирака в электроэнергии начнет поставлять её Багдаду «в течение менее чем двух лет». Технические исследования этого вопроса начнутся в течение трёх месяцев, отмечается в заявлении.