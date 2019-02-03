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    Ирак и Иордания будут строить нефтепровод

    Ирак и Иордания договорились построить нефтепровод, который свяжет порты Басра и Акаба

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Ирак и Иордания договорились построить нефтепровод, который свяжет порты Басра и Акаба.

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщается в совместном заявлении премьера Ирака Аделя Абд аль-Махди и премьер-министра Иордании Омара Раззаза.

    Ирак также начнёт поставлять Амману по десять тысяч баррелей нефти ежедневно с месторождений Киркука.

    Встреча высокопоставленных делегаций во главе с премьерами стран состоялась в субботу на единственном связывающем страны пограничном КПП Турайбиль/аль-Карама.

    В свою очередь Иордания ввиду потребности Ирака в электроэнергии начнет поставлять её Багдаду «в течение менее чем двух лет». Технические исследования этого вопроса начнутся в течение трёх месяцев, отмечается в заявлении.

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