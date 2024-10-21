Ирак будет получать из Туркменистана 20 млн куб. м газа в сутки

Ирак подписал соглашение с Туркменистаном о ежесуточных поставках из этой страны 20 млн кубометров газа.

Ирак подписал соглашение с Туркменистаном о ежесуточных поставках из этой страны 20 млн кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра энергетики Ирака Зиада Али Фаделя.

Фадель подчеркнул, что эти поставки сыграют важную роль в улучшении электроэнергетической инфраструктуры страны. "Этот объем импортируемого газа будет способствовать полноценной работе наших газовых электростанций, обеспечивая стабильность национальной сети", - сказал он.

Министр пояснил, что газ из Туркменистана будет транспортироваться в Ирак через трубопроводную сеть Ирана в рамках механизма обмена в сотрудничестве с базирующейся в Швейцарии компанией Loxstone Energy.

"Подписание этого соглашения является кульминацией более чем года интенсивных технических усилий, которые включали многочисленные встречи, взаимные визиты и подписание меморандума о взаимопонимании в прошлом году", - добавил министр.

В июле текущего года МИД Туркменистана сообщал, что Ашхабад и Тегеран подписали контракт на продажу 10 млрд кубометров газа в год, который будет поставляться из Туркменистана в Ирак через иранскую территорию по схеме swap. Для расширения газотранспортной инфраструктуры иранские компании построят на территории Туркменистана газопровод протяженностью 125 км и три газокомпрессорные станции, необходимые для поставок дополнительных объемов газа в Иран.