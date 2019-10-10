Окончательное инвестрешение по второму нефтехимическому комплексу SOCAR в Измире будет принято в 2020 году

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена заложить фундамент еще одного нефтехимического комплекса в районе Алиага турецкого города Измир. Этот проект также будет носить стратегический характер.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом рассказал генеральный директор Petkim Анар Мамедов на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире.

По его словам, с запуском комплекса Турция полностью откажется от импорта очищенной терефталевой кислоты (PTA): "Сегодня данная продукция в Турции производится исключительно на заводе PTA, действующего в составе нефтехимического комплекса Petkim. Однако одно производство может покрыть только часть потребностей Турции в этом продукте. Новый инвестиционный проект также позволит производить в Турции параксилол (PX), который сейчас импортируются в объеме 800 тысяч тонн".

А.Мамедов также сказал, что работы по проекту, инвестиционная стоимость которого оценивается примерно в 1,8 млрд долларов США, планируется начать в первой половине 2020 года.

"Окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято в 2020 году. Он будет реализован BP и SOCAR Turkey. В настоящее время идет процесс технического оформления документов для проекта под названием Merkuri. Если результаты будут положительными, в 2020 году будет принято окончательное финансовое решение. Строительство нового объекта может занять до 5 лет, а его ввод в эксплуатацию придется на 2024-2025 годы".

SOCAR является владельцем контрольного (56,3%) пакета акций нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Производственная мощность комплекса составляет 3,6 млн тонн продукции в год. На долю Petkim Petrokimya Holding приходится 20% внутреннего рынка Турции. В 2023 году планируется довести долю на рынке в Турции до 30%, а производственную мощность комплекса увеличить до 6 млн тонн в год.