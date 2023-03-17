Инвесторам в Азербайджане может быть предоставлено дополнительное обеспечение

В Азербайджане готовятся 4 новых законопроекта об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

В Азербайджане готовятся 4 новых законопроекта об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Камран Гусейнов на семинаре "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

K.Гусейнов отметил, что последний законопроект в этом направлении был утвержден в мае 2020 года: "Новые законопроекты отражают поддерживающие механизмы привлечения активных производителей, сертификаты на производство возобновляемых источников энергии и информационные системы по возобновляемым источникам энергии. Эти законопроекты подготовлены и направлены в Кабинет министров".

По его словам, в Азербайджане инвесторам предлагается определенное обеспечение: "У нас есть сертификат инвестиционного обеспечения. Предусматривается снижение подоходного налога для индивидуальных предпринимателей на 50%, налога на прибыль для юридических лиц на 50%, освобождение от земельного налога и пр.".