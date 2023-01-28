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Investigate Europe: Ставка Европы на природный газ США сопряжена с рисками

Investigate Europe: Ставка Европы на природный газ США сопряжена с рисками Сотрудничество ЕС с США в энергетической сфере может нести в себе ряд рисков.
Энергетика
28 января 2023 г. 09:46
Investigate Europe: Ставка Европы на природный газ США сопряжена с рисками

Сотрудничество ЕС с США в энергетической сфере может нести в себе ряд рисков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в анализе исследовательской группы Investigate Europe.

Сообщается, что европейские компании за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, из них десять только в 2022 году. Подчеркивается, что подобная тенденция дает понять масштаб "новой зависимости Европы от США". Зависимость от США полна опасностей, как минимум с тех пор, как у власти побывал Дональд Трамп. Сейчас страна считается подверженной политическим колебаниям.

Кроме того, за последнее время имидж страны в качестве надежного партнера Европы существенно пострадал. Поскольку цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в 2 раза, отмечают СМИ.

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Версия на английском языке Investigate Europe: Betting on US natural gas is risky

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