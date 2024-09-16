Инвестиционный форум по энергопереходу стран ЦА состоится в Баку в рамках COP29

Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) договорились о создании Координационного комитета по энергетике и Регионального центра технологий и “зеленых” инициатив.

Министры энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ) договорились о создании Координационного комитета по энергетике и Регионального центра технологий и “зеленых” инициатив.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Азербайджана, по итогам прошедшего в Бишкеке в понедельник 4-го заседания, министры энергетики стран ОТГ подписали Совместное коммюнике.

“В коммюнике выражена поддержка созданию Координационного комитета по энергетике ОТГ, Регионального центра технологий и “зеленых” инициатив, а также коридоров “зеленой” энергетики. В документе также выражена готовность тюркских государств принять активное участие в Дне энергетики, который пройдет в Баку 15 ноября в рамках COP29”, - говорится в информации.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем выступлении на заседании отметил, что в 2023 году товарооборот Азербайджана со странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ в прошлом году превысил 9 млрд долларов. Инвестиции этих государств в экономику Азербайджана составили 18,2 млрд долларов, объем азербайджанских инвестиций в эти страны - 20,3 млрд долларов.

Он также сообщил, что в ближайшее время планируется подписание “Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном”, а также на повестке дня - сотрудничество в области возобновляемой энергетики с Кыргызстаном.

Министр также заявил, что в рамках COP29 будет организован Инвестиционный форум по энергетическому переходу стран Центральной Азии (ЦА), что станет “еще одной возможностью для нашей солидарности ради целей зеленой энергии”.

Следует отметить, что Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан являются членами ОТГ, Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателя в этой организации.