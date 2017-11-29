Инвестиционное решение по проекту SOCAR-GPC будет принято в следующем году

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Финансовое и итоговое инвестиционное решения по проекту газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса SOCAR-GPC, который Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует построить в Гарадагском районе, будут приняты в мае-июне следующего года.

Как сообщил Report, об этом сказал заместитель генерального директора SOCAR-GPC Фуад Ахмедов на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии" в Баку.

"Проведено рыночное исследование в связи с финансированием. В проекте финансовыми консультантами выступают голландский ING Bank, Китайский банк развития (CDB) и российский "Газпромбанк". Ожидается, что CDB Bank станет основным кредитором этого проекта", - сказал заместитель директора.

Ф. Ахмедов отметил, что годовой доход проекта SOCAR-GPC рассчитан в пределах 0,8-1,2 млрд долларов.

По его словам, общие инвестиционные расходы на проект предварительно оцениваются в 4,2 млрд долларов: "Годовая мощность газоперерабатывающего завода оценивается в 10 млрд кубометров. На комплексе также планируется производство 600 тыс. тонн полиэтилена и 130 тыс. тонн пропилена. Проект сейчас находится на стадии FEED (Front End Engineering Design – предварительное проектирование)".

Ф. Ахмедов отметил, что проект GPC планируется запустить в 2022 году.