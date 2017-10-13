Инвестиции в Petkim в этом году составят 100 млн долларов

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ К концу года объем инвестиций в Petkim достигнет приблизительно 100 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал в Баку журналистам Анар Мамедов, генеральный директор Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

По его словам, бюджет на следующий год еще не определен: "Но я предполагаю, что объем инвестиций превысит 100 млн долларов".

Что касается объема производства, он отметил, что эта цифра составляет 2 млн тонн в год: "Доля Petkim на турецком рынке в настоящее время равна 20%".

Отметим, что SOCAR приобрел 51% в Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году у Управления приватизации Турции. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.