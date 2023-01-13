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Инвестиции в низкоуглеродные проекты вырастут в 2023 году на 60 млрд долларов

Инвестиции в низкоуглеродные проекты вырастут в 2023 году на 60 млрд долларов Инвестиции в различные низкоуглеродные проекты (виды возобновляемой энергетики, атомной энергетики и т.д.) вырастут в 2023 году более чем на 10%, или на 60 млрд, достигнув 620 млрд долларов. Рост числа реализации таких проектов придется на Африку - на 26%
Энергетика
13 января 2023 г. 17:21
Инвестиции в низкоуглеродные проекты вырастут в 2023 году на 60 млрд долларов

Инвестиции в различные низкоуглеродные проекты (виды возобновляемой энергетики, атомной энергетики и т.д.) вырастут в 2023 году более чем на 10%, или на 60 млрд, достигнув 620 млрд долларов. Рост числа реализации таких проектов придется на Африку - на 26%, Азию - на 12%, Северную Америку - на 9%, Европу - на 7%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете норвежской независимой консалтинговой компании Rystad Energy.

По ее подсчетам, в прошлом году инвестиции в низкоуглеродные проекты выросли на 22%, то есть в нынешнем году рост замедлится. Снижение темпов роста связано прежде всего с инфляционным давлением, впоследствии рост снова ускорится.

Больше всего в 2023 году вырастут инвестиции в водородную энергетику (на 149%, до 7,8 млрд долларов) и в разработки в сфере переработки и хранения углекислого газа (CCUS) (на 136%, до 7,4 млрд долларов). При этом наибольшую долю среди инвестиций по-прежнему занимают солнечная (в нее в 2022 году вложили 250 млрд долларов) и наземная ветряная энергетика (205 млрд долларов) - в прошлом году на них приходилось почти 45% и 37% всех инвестиций соответственно. В текущем году инвестиции в солнечную энергетику вырастут на 6%, в наземную ветряную - на 12%.

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Версия на английском языке Investment in low-carbon projects to grow by $60B in 2023

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