Инвестиции в глобальный нефтяной сектор превысят 260 млрд долларов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году инвестиции в глобальный нефтяной сектор увеличатся на 4,5% или 11,3 млрд долларов, до 261,6 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из прогноза, составленного на основе опроса Bloomberg Intelligence. Этот уровень инвестиций гораздо ниже пика (495,9 млрд долларов), зафиксированного в 2013 году.

В отчете консалтинговой компании Wood Mackenzie говорится, что почти 80% проектов, обсуждаемых на следующий год, являются новыми.

Крупные нефтяные компании делают ставку на сланцевую нефть. Так, скважину в твердой породе можно было пробурить в течение дня за несколько миллионов долларов.

Сланцевые регионы, присутствие которых на мировых рынках было едва заметно, через четыре года, как ожидается, будут добывать 7,5 млн баррелей нефти в день, причем добыча вряд ли достигнет пика раньше 2025 года, считают в ОПЕК.

Как отмечает канадский производитель Suncor Energy Inc., сланцевые скважины действительно создают профицит предложения на данном этапе, но без дополнительных инвестиций в более крупные традиционные проекты, мировой рынок может столкнуться с дефицитом добычи уже в 2019 году.