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Инвестиции SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составили $209 млн

Инвестиции SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составили $209 млн Суммарный объем инвестиций компании SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составил 209 млн долларов.
Энергетика
6 января 2025 г. 11:32
Инвестиции SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составили $209 млн

Суммарный объем инвестиций компании SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составил $209 млн.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"В настоящее время мы осуществляем газификацию Кайсери и Бурсы. Суммарные инвестиции в газораспределительные сети Kayserigaz и Bursagaz составили $209 млн",- сказал он.

По словам Ибадова, протяженность газораспределительной сети Bursagaz составляет 7703 км, Kayserigaz - 7118 км.

По его словам, число абонентов Bursagaz составляет 1,2 млн, Kayserigaz -700 тыс.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Türkiyədəki qaz biznesinə investisiyalarının həcmi məlum olub
Версия на английском языке SOCAR Turkiye Enerji's investments in gas business in Türkiye exceed $200 million

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