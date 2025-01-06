Инвестиции SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составили $209 млн

Суммарный объем инвестиций компании SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составил 209 млн долларов.

Суммарный объем инвестиций компании SOCAR Turkiye Enerji в газовый бизнес в Турции составил $209 млн.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"В настоящее время мы осуществляем газификацию Кайсери и Бурсы. Суммарные инвестиции в газораспределительные сети Kayserigaz и Bursagaz составили $209 млн",- сказал он.

По словам Ибадова, протяженность газораспределительной сети Bursagaz составляет 7703 км, Kayserigaz - 7118 км.

По его словам, число абонентов Bursagaz составляет 1,2 млн, Kayserigaz -700 тыс.