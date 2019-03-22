Месут Ильтер: STAR Rafineri уменьшит зависимость Турции от импорта топлива

"Из-за большого объема импорта топлива Турция быстрее подвергается внешним колебаниям цен".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на Улудагском экономическом форуме сказал генеральный директор нефтеперерабатывающего завода STAR Rafineri Месут Ильтер.

Представитель STAR Rafineri отметил, что в Турции ежегодно потребляется 42 млн тонн жидких топливных продуктов, добавив, что инвестиции SOCAR Turkey нацелены именно на снижение зависимости турецкого рынка от импорта. М.Ильтер сообщил, что возглавляемая им компания планирует довести ежегодные объемы производства дизельного топлива до 5 млн тонн, что внесет оживление в нефтехимическом секторе Турции.

По его словам, в прошлом году в Турции было потреблено 24 млн тонн дизельного топлива, 60% которого было импортировано. "Этот показатель будет снижен до 40%, после того как STAR Rafineri доведет объем производства дизельного топлива до 5 млн тонн. Данное снижение скажется и на импорте других видов топлива. Так, только 60% потребления авиационного топлива будет обеспечено новым аэропортом в Стамбуле после полного его ввода в эксплуатацию. Ежегодное потребление авиационного топлива в Турции составляет 5,3 млн тонны, 90% которого обеспечивается за счет местного производства, а после выхода завода STAR на полную производственную мощность показатель импорта будет сведен к нулю", - сказал гендиректор завода.

М.Илтер также отметил о росте производства в Турции электроэнергии, но уровень производства за счет возобновляемых источников энергии недостаточно высокий.

"Проблема сохранения энергии – одна из самых важных проблем в будущем", - отметил М.Ильтер. По его мнению, мир до 2050 года намерен использовать ископаемое топливо и между сокращением эмиссии и энергетическими потребностями должна быть определена правильная пропорция.

Гендиректор STAR Rafineri считает, что пассивность в вопросах определения гибкости валютных курсов и ARGE (исследования и разработки) является самым слабым местом Турции.