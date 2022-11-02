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Инвестиции BP в солнечную энергию в Азербайджане создают модель для будущих вложений

Инвестиции BP в солнечную энергию в Азербайджане создают модель для будущих вложений С 2016 года британская компания BP добилась сокращения карбоновых выбросов в Азербайджане на 0,5 миллиона тонн. И это сделано за счет внедрения различных методов.
Энергетика
2 ноября 2022 г. 14:33
Инвестиции BP в солнечную энергию в Азербайджане создают модель для будущих вложений

С 2016 года британская компания BP добилась сокращения карбоновых выбросов в Азербайджане на 0,5 миллиона тонн. И это сделано за счет внедрения различных методов.

Об этом Report заявил вице-президент BP по финансам в Азербайджане, Грузии и Турции Колин Аллан.

"В частности, на морских платформах за счет оптимизации и увеличению эффективности. Мы реализовали множество небольших проектов за период нашей работы здесь. Что касается строительства солнечной электростанции и соединения с Сангачальским терминалом с потенциалом созданиям сети - это большой проект с серьезными инвестициями, это большой шаг вперед, так как это большие инвестиции в солнечную энергию, в Сангачальский терминал. И если мы его реализуем, то это означает сокращение на 11% карбоновых выбросов компании в стране", - заявил Аллан.

С другой стороны, добавил он, если компания может реализовать подобные проекты, это создает модель для будущих инвестиций. "Мы можем тогда рассмотреть возможности электрифицировать и морские установки, каким образом это сделать. То есть это хорошая возможность перейти уже к большим проектам для реализации нашей цели по декарбонизации", - сказал К. Аллан.

По его словам, проекты по производству водорода носят исключительно концептуальный характер в настоящее время. Компания пока фокусируется на декарбонизации в своих операциях.

"Но мы всегда смотрим вперед, думая о будущих возможностях. Думаем, какие инвестиции возможны в возобновляемые источники энергии и куда это приведет, и каким будет маркетинг этой энергии," - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке BP-nin Azərbaycanda günəş enerjisi sahəsinə investisiyası gələcək sərmayələr üçün model yaradır
Версия на английском языке BP’s solar investment in Azerbaijan sets model for future

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