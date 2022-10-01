Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) официально введен в эксплуатацию

В Софии проходит церемония ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как передает Report, в ней принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Болгарии Румен Радев, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, президенты Республики Северная Македония и Сербии Стево Пендаровский и Александр Вучич, премьеры Греции и Румынии Кириакос Мицотакис и Николае-Ионел Чукэ, а также исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Интерконнектор Греция-Болгария имеет стратегическое значение для Юго-Восточной Европы и предоставляет возможность для реальной энергетической диверсификации поставщиков природного газа для региона.

IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километра пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 5 млрд кубометров.