О нас

Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария

Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) официально введен в эксплуатацию
Энергетика
1 октября 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария

В Софии проходит церемония ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как передает Report, в ней принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Болгарии Румен Радев, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, президенты Республики Северная Македония и Сербии Стево Пендаровский и Александр Вучич, премьеры Греции и Румынии Кириакос Мицотакис и Николае-Ионел Чукэ, а также исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Интерконнектор Греция-Болгария имеет стратегическое значение для Юго-Восточной Европы и предоставляет возможность для реальной энергетической диверсификации поставщиков природного газа для региона.

IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километра пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 5 млрд кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Sofiyada Yunanıstan-Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun açılış mərasimində iştirak edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev attending commissioning ceremony of Interconnector Greece-Bulgaria

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году
Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году
1 октября 2022 г. 13:13
Президент: Уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу
Президент: Уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу
1 октября 2022 г. 13:02
Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК
Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК
1 октября 2022 г. 12:53
Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы
Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы
1 октября 2022 г. 12:49
Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы
Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы
1 октября 2022 г. 10:40
Цена газа в Европе снизилась до 1 884 долларов за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе снизилась до 1 884 долларов за 1 тыс. куб. м
1 октября 2022 г. 10:00
Азербайджанская нефть подешевела на 1%
Азербайджанская нефть подешевела на 1%
1 октября 2022 г. 08:54
Турция полностью заполнила подземные хранилища природным газом
Турция полностью заполнила подземные хранилища природным газом
1 октября 2022 г. 08:40
Обсужден вопрос открытия представительства SOCAR в Болгарии
Обсужден вопрос открытия представительства SOCAR в Болгарии
30 сентября 2022 г. 19:58
Румен Радев: Еще три европейские страны хотят получать дополнительный объем газа из Азербайджана
Румен Радев: Еще три европейские страны хотят получать дополнительный объем газа из Азербайджана
30 сентября 2022 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi