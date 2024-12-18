Интер РАО: Азербайджан может поставлять в Россию 250-300 МВт электроэнергии

Азербайджан может поставлять в Россию электроэнергию в объеме 250-300 МВт.

Азербайджан может поставлять в Россию электроэнергию в объеме 250-300 МВт.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина журналистам в кулуарах конференции "Возобновляемая энергия России".

По ее словам, компания получила ответ от Азербайджана и Грузии о возможности поставок электроэнергии в РФ.

"Азербайджан ответил, что может оказать аварийную помощь в размере 250-300 МВт. Грузия ответила, что в зависимости от ситуации будут принимать решение", - сообщила Панина.

"Были. Из Азербайджана", - ответила она на вопрос, были ли уже поставки в 2024 году.