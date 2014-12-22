Научные институты Азербайджана и Кувейта планируют укрепить сотрудничество в нефтегазовой сфере

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный директор Института научных исследований Кувейта Наджи аль-Мутаири обсудил с послом Азербайджана в Кувейте Туралом Рзаевым вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в области научных исследований.

Как сообщает Report со ссылкой на KUNA, аль-Мутаири на встрече заявил, что руководимый им Институт намерен расширить связи с рядом стран за период 2015-2020 года.

В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества между институтами Кувейта и Азербайджана, в особенности, в области нефти и газа, учитывая многолетний опыт двух стран в этой области. Также, Н.аль-Мутаири отметил, что имеется интерес в сотрудничестве в области возобновляемой энергии.

В свою очередь, посол Т.Рзаев выразил удовлетворение тем, что его страна получит возможность сотрудничать с одним из известных институтов Кувейта.

Т.Рзаев также отметил опыт Азербайджана в исследованиях в области сельского хозяйства, океанографии, рыболовства, индустрии. Азербайджанский посол также выразил заинтересованность в работе в области возобновляемой энергии.

Отметим, что визит Т.Рзаева в Институт научных исследований Кувейта носил цель подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании для определения будущих сфер сотрудничества между институтами Азербайджана и Кувейта.