Иностранные компании заинтересованы инвестировать в "зеленую энергию" в Карабахе

Компании Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, ACWA Power из Королевства Саудовская Аравия и Gezhouba Group из Китая заинтересованы в инвестировании в проекты "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Компании Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, ACWA Power из Королевства Саудовская Аравия и Gezhouba Group из Китая заинтересованы в инвестировании в проекты "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом было заявлено во время визита в Лачынский район представителей иностранных компаний, работающих в сфере ”зеленой энергии“.

Визит состоялся под руководством директора Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавида Абдуллаева.

Было принято решение о проведении очередных встреч и обсуждений между сторонами.

В рамках визита сначала в Лачыне состоялась встреча со специальным представителем президента Азербайджана Масимом Мамедовым. На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых в Лачынском районе в соответствии с “Планом мероприятий по созданию зоны “зеленая энергия” на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах”, о территориях, предназначенных для строительства ветряной электростанции на территории Минкенда.

В ходе визита делегация посетила также село Агалы, построенное на основе концепции "умного села” в Зангиланском районе.