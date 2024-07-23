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Индонезия впервые более чем за 10 лет планирует купить российскую нефть

Индонезия впервые более чем за 10 лет планирует купить российскую нефть Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила сорта нефти из России в свой сентябрьский тендер.
Энергетика
23 июля 2024 г. 10:28
Индонезия впервые более чем за 10 лет планирует купить российскую нефть

Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила сорта нефти из России в свой сентябрьский тендер.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.

Отмечается, что Pertamina может купить российскую нефть, только если та будет продана в соответствии с правилами G7, то есть по 60 долларов за баррель.

Пресс-секретарь Pertamina Хермансия Насроен подтвердил, что если компания решится закупать российскую сырую нефть, то это будет осуществляться по механизму ограничения цены.

По данным агентства, в последний раз Pertamina приобретала российскую нефть более десяти лет назад. Компания хочет приобрести сырье марки Urals для доставки 15-17 сентября на свой нефтеперерабатывающий завод Cilacap, а также марки Sokol для поставки 18-20 сентября.

Сейчас основными покупателями российской нефти являются Китай, Индия и Турция.

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Версия на английском языке Indonesia seeks Russian oil for first time in years

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