Индонезия впервые более чем за 10 лет планирует купить российскую нефть

Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила сорта нефти из России в свой сентябрьский тендер.

Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила сорта нефти из России в свой сентябрьский тендер.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.

Отмечается, что Pertamina может купить российскую нефть, только если та будет продана в соответствии с правилами G7, то есть по 60 долларов за баррель.

Пресс-секретарь Pertamina Хермансия Насроен подтвердил, что если компания решится закупать российскую сырую нефть, то это будет осуществляться по механизму ограничения цены.

По данным агентства, в последний раз Pertamina приобретала российскую нефть более десяти лет назад. Компания хочет приобрести сырье марки Urals для доставки 15-17 сентября на свой нефтеперерабатывающий завод Cilacap, а также марки Sokol для поставки 18-20 сентября.

Сейчас основными покупателями российской нефти являются Китай, Индия и Турция.