Индонезия может вернуться в ОПЕК

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Правительство Индонезии на прошлой неделе подало документы на возобновление членства в ОПЕК при условии, что стране не придется снижать добычу нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил специальный советник министра энергетики и горнодобывающей промышленности Индонезии Хади Джураид: "Индонезия соглашается с тем, чтобы возобновить свое членство в ОПЕК, но при условии, что страна не будет сокращать добычу сырой нефти".

По его словам, ОПЕК соглашается с требованием Индонезии не снижать добычу.

Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, просили Индонезию вновь присоединиться к организации. Она отмечает, что правительство страны еще не решило, кто будет представлять Индонезию в картеле.

В ноябре 2016 года Индонезия приняла решение о приостановке членства в ОПЕК.