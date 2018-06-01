Индонезийская компания заинтересована в совместных операциях с SOCAR

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с директором индонезийской компании Pertamina по планированию, инвестициям и управлению рисками Гигихом Пракосо.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Pertamina в настоящее время сотрудничает с SOCAR Trading в сфере торговли нефтью и заинтересована в дальнейшем расширении этого сотрудничества. В то же время Pertamina заинтересована в совместных операциях в сферах добычи и переработки. Для изучения возможностей сотрудничества двух стран в указанных областях, рабочая группа проведет соответствующие расследования и анализы.

Следует отметить, что индонезийский рынок имеет особое значение для SOCAR Trading. В настоящее время 8% импорта нефти Индонезии приходится на долю SOCAR. SOCAR Trading начал продажи Azeri Light на индонезийском рынке 10 лет назад и спрос на азербайджанскую нефть на этом рынке растет по восходящей линии.