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Индия возобновит ограничения на импорт солнечных панелей 

Индия возобновит ограничения на импорт солнечных панелей  Индия стремится усилить местного производителя, путем восстановления ограничений на импорт солнечных панелей.
Энергетика
30 марта 2024 г. 23:24
Индия возобновит ограничения на импорт солнечных панелей 

Индия стремится усилить местного производителя, путем восстановления ограничений на импорт солнечных панелей.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Индия с 1 апреля возобновит ограничения на импорт солнечных модулей после ослабления ограничений на год, что станет облегчением для отечественных производителей, которые жаловались на более дешевые поставки из-за рубежа.

Так, ограничения являются частью усилий премьер-министра Нарендры Моди, направленных на достижение энергетической независимости путем поощрения местного производства солнечных панелей.

В дополнение к обязательному одобрению правительством поставщиков модулей, страна ввела налоги на импорт оборудования для солнечной энергетики. Индия временно ослабила правила "утвержденного списка" год назад, после того, как правительство поняло, что внутренние мощности не могут удовлетворить спрос, что привело к годовому перерыву, который вызвал поток импорта из Китая и Вьетнама.

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